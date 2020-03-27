Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 92 kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeni vakalardan 46'sının başkent Riyad'da görüldüğünü belirten Ali, ülkedeki toplam vaka sayısının böylece 1104'e yükseldiği bilgisini verdi.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 562'ye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, hastalığa yakalananlardan 43'ünün iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede 23 kişide daha Kovid-19 görüldüğü bilgisini paylaştı.

Böylece toplam vaka sayısının 235'e yükseldiğini belirten Cabir, tedavisi tamamlanan 16 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA