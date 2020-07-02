Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 8, Umman, Bahreyn ve Katar'da üçer, Kuveyt ve Fas'ta ise birer kişi daha yaşamını yitirdi. Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 928 oldu.

Ülkede vaka sayısı 385 artarak 14 bin 657'ye, iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 342'ye çıktı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedendiyle hayatını kaybettiği, 1361 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 188'e, vakaların 42 bin 555'e çıktığı ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 25 bin 318 olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 656 kişiye virüs bulaştığı, 617 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 93'e, vakaların 27 bin 414'e, iyileşenlerin de 21 bin 948'e çıktığı aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 894 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Ölü sayısının 118'e, vakaların 97 bin 897'ye çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların toplam sayısının da 86 bin 597 olduğu belirtildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin öldüğü, 919 kişiye virüs bulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, can kayıplarının 359'a, vakaların 47 bin 859'a yükseldiği bilgisi verildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 333 kişinin daha enfekte olduğu, 26 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 229'a, vakaların 12 bin 969'a, iyileşenlerin de 9 bin 90'a çıktığı aktarıldı.



- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1178'e yükseldiği, toplam 1039 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Yeni can kaybı kaydedilmeyen Tunus'ta ölü sayısının 50 olduğu hatırlatıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1136'ya yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 7 artarak 889'a ulaştığını kaydetti.



Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.









Kaynak: AA