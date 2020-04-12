Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarında artış yaşandı.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 18 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 293'e yükseldiğini belirtti.

Ülkede 89 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1914'e yükseldiğini kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 591 olduğunu söyledi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 76'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 34 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki vaka sayısının 1352'ye yükseldiği kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha öldüğünü ve toplam can kaybının 7'ye yükseldiğini, 251 kişinin de enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 979 olduğunu açıkladı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkede can kaybının 4'e, vaka sayısının ise 53 kişide virüs tespit edilmesiyle 599'a yükseldiğini duyurdu.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 47 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1087 olduğu, bunlardan 45'inin ülkedeki yabancı işçiler, 2'sinin ise yurt dışından gelenlerden oluştuğu belirtildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı ise 20 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 288'e yükseldiğini açıkladı.

- Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı da 145 kişiye daha koronavirüs teşhisi koyulmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 65'e çıktığını kaydetti.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, ülkede 387 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 123'e yükseldi.





Kaynak: AA