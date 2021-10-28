Arap Zamkı ne demek, TDK'ya göre Arap Zamkı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arap zamkı ne demek? Arap zamkı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Arap zamkı kelimesi. Peki Arap zamkı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arap zamkı nedir, Arap zamkı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARAP ZAMKI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arap zamkı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Arap zamkı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akasyadan elde edilen bir zamk, zamkıarabi

