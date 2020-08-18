TV8 yayın akışı | 19 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?'Pozitif vakaların işe gittiği yönünde ihbarlar alıyoruz'Messi'nin bonservis bedeli belli oldu!FOX TV Yayın akışı | 20 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?İzmir'de büyük büyük panik! Salgında ikinci pik mi yaşanıyor?FOX TV Yayın akışı | 19 Ağustos Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kanal D yayın akışı Perşembe | Kanal D'de bugün ne var? 20 Ağustos PerşembeKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Ağustos ÇarşambaStar Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 20 Ağustos Perşembe yayın akışıStar Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 19 Ağustos Çarşamba yayın akışı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Afrika’da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri ile bilinen, Arap Zamkı doğal bir polisakkarittir.İsimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Bu kapsamda Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir? Sedef hastalığının tedavisinde kullanılır mı? İşte detaylar...

Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç isimli vatandaş, sedef hastalığına yakalanmıştı. Hastalığı yenmesi sürecinde çok sayıda ilaç ve merhem kullanan Kılıç, hastalığı Arap zamkı kullanarak yendi ve sağlığına kavuştu. Günlük hayatına dönene Kılıç,8 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Bu kapsamda Arap zamkı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler  Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir? Sedef hastalığının tedavisinde kullanılır mı? sorularının cevaplarını merak ediyorlar detaylar haberimizde...

Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

ARAP ZAMKI NEDİR?

Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Afrika’da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Arap zamkı M.Ö. 4000 yıllarından beri ticari bir mal olarak bilinmektedir. Mısır’da Firavun’lar döneminde mürekkep, sulu boya ve boya yapımında büyük ölçüde kullanılmış olup, Arap zamkı ismi çok eski dönemlerden kalmıştır. 

Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

ARAP ZAMKI NEYE İYİ GELİR? FAYDALARI NELERDİR?

Doğal katkı maddesi olan Arap zamkı, sinirli ot ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak tüketildiğinde öksürüğe iyi gelmektedir. 

Arap zamkı çeşitli besinlerde karıştırıldığı zaman fayda sağlamaktadır. Bunlar şu şekildedir:

- Çam sakızı veya  fındık günlük öğütülüp balla macun yapılarak aç karnına 1 tatlı kaşığı kullanıldığında gastrite,

- Defne tohumu ile beraber öğütüldükten sonra balla macun haline getirilince karın ağrısına iyi gelmektedir.

- Ilık suda eritildikten sonra  sirkeyle karıştırılarak saça uygulandığında kepek oluşumunu önler.

- Öte yandan kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

ARAP ZAMKI, SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR MI?

DHA'nın haberine göre Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç isimli vatandaşa sedef hastalığının tedavisinde Arap Zamkı kullanıldı. Tedavinin ardından Murat Kılıç sağlığına kavuştu. Tedavinin nasıl yapıldığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT