Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç isimli vatandaş, sedef hastalığına yakalanmıştı. Hastalığı yenmesi sürecinde çok sayıda ilaç ve merhem kullanan Kılıç, hastalığı Arap zamkı kullanarak yendi ve sağlığına kavuştu. Günlük hayatına dönene Kılıç,8 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Bu kapsamda Arap zamkı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Arap zamkı nedir? Neye iyi gelir? Faydaları nelerdir? Sedef hastalığının tedavisinde kullanılır mı? sorularının cevaplarını merak ediyorlar detaylar haberimizde...

ARAP ZAMKI NEDİR?

Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Afrika’da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Arap zamkı M.Ö. 4000 yıllarından beri ticari bir mal olarak bilinmektedir. Mısır’da Firavun’lar döneminde mürekkep, sulu boya ve boya yapımında büyük ölçüde kullanılmış olup, Arap zamkı ismi çok eski dönemlerden kalmıştır.

ARAP ZAMKI NEYE İYİ GELİR? FAYDALARI NELERDİR?

Doğal katkı maddesi olan Arap zamkı, sinirli ot ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak tüketildiğinde öksürüğe iyi gelmektedir.

Arap zamkı çeşitli besinlerde karıştırıldığı zaman fayda sağlamaktadır. Bunlar şu şekildedir:

- Çam sakızı veya fındık günlük öğütülüp balla macun yapılarak aç karnına 1 tatlı kaşığı kullanıldığında gastrite,

- Defne tohumu ile beraber öğütüldükten sonra balla macun haline getirilince karın ağrısına iyi gelmektedir.

- Ilık suda eritildikten sonra sirkeyle karıştırılarak saça uygulandığında kepek oluşumunu önler.

- Öte yandan kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

ARAP ZAMKI, SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR MI?

DHA'nın haberine göre Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç isimli vatandaşa sedef hastalığının tedavisinde Arap Zamkı kullanıldı. Tedavinin ardından Murat Kılıç sağlığına kavuştu. Tedavinin nasıl yapıldığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.