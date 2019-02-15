Arapçiftliği Mahallesine aile hekimliği birimi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Arapçiftliği Mahallesi'ne aile hekimliği birimi ve 112 Acil Servis istasyonu kurulacak. Birim 5 mahalleye hizmet verecek.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanması için çalışma alanını genişletiyor. Bu kapsamda Arapçiftliği mahallesinde 6 Aile Hekimliği Biriminin hizmet vereceği Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak. Arapçiftliği Mahallesinde yer alan 3 bin 492 metrekare yüzölçümlü 169 nolu parsele yapılması planlanan tesisten aynı zamanda Sarayyeri, Akınlar, Çamköy ve Sancaklar mahallesinde oturan vatandaşlar da yaralanacak.

İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar neticesinde temeli atılan sağlık tesisinin 6 ayda bitirilmesi planlanıyor. Söz konusu sağlık tesisi 5 mahallede yaşayan vatandaşlara hizmet verecek. Sağlık merkezinde 6 Aile Hekimliği biriminin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer alacak

Kaynak: İHA