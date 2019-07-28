Araplar Uludağ’a akın etti

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ, yaz aylarında Arap turistlerin akınına uğruyor.

Türkiye'de kış turizminin en yoğun merkezlerinden biri olan Uludağ, yazın da sıcaktan bunalan ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tatil için Bursa'yı seçen yerli ve yabancı turistlerin en çok zaman harcadıkları mekanlardan biri de Uludağ'ın zirvesi oluyor. Teleferikle ormanı ve Bursa'yı kuş bakışı izlemenin keyfini çıkaran vatandaşlar, zirvede ise serinliği ve güneşi bir arada yaşıyor. Körfez ülkelerinden gelen Arap turist kafileleri, bisiklet ve motosiklet gibi taşıtlarla bölgeyi karış karış gezmeyi ihmal etmiyor. Türk mutfağının tadına bakmaktan geri kalmayan turistler, Bursa'ya özgü hediyeliklerden de almayı ihmal etmiyor.

Yazın en fazla turist çeken şehirlerden biri olan Bursa, tabii ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Uludağ'a çıkamayan Araplar ise Uludağ'ın eteklerinde bulunan tarihi bölgelerde serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: İHA