Arapsaçı ne demek, TDK'ya göre Arapsaçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arapsaçı ne demek? Arapsaçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arapsaçı kelimesi. Peki arapsaçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arapsaçı nedir, arapsaçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARAPSAÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arapsaçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arapsaçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük, yuvarlak ve çok sık yeşil yaprakları olan, uzadıkça aşağı doğru sarkan bir tür süs bitkisi

- Bir yerleşim planında genellikle yeşil alanları belirtmek üzere girişik, eğri çizgilerle yapılan bir tür tarama biçimi

- Çözümlenemeyecek kadar karışık durum



ARAPSAÇI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- arapsaçı gibi

- arapsaçına dönmek

