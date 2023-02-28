Ararat Chilingaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ararat Chilingaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ararat Chilingaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ararat Chilingaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ararat Chilingaryan 8 Ağustos 2000 tarihinde Stepanakert şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արարատ Չիլինգարյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ararat Chilingaryan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ararat Chilingaryan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ararat Chilingaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ararat Chilingaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ararat Chilingaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ararat Chilingaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Ararat II

1 Ağustos 2021 yılında L. Artsakh

Ararat Chilingaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ararat Chilingaryan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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