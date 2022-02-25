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Ararot Kamışı ne demek, TDK'ya göre Ararot Kamışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ararot Kamışı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ararot Kamışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ararot Kamışı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ararot Kamışı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ararot Kamışı ne demek, TDK'ya göre Ararot Kamışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ararot kamışı ne demek? Ararot kamışı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ararot kamışı kelimesi. Peki ararot kamışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ararot kamışı nedir, ararot kamışı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ARAROT KAMIŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ararot kamışı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ararot kamışı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Maranta

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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