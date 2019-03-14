Aras: "Bodrum’un anayasasını hazırlıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) üyesi iş insanlarıyla bir araya gelerek projelerini anlattı, Bodrum iş dünyasının taleplerini dinleyerek, belediyecilik vizyonuna dair sorularını içtenlikle yanıtladı.

Bodrum'un anayasasını hazırladıklarını söyleyen Aras, "Artık Bodrum'a gelen, Bodrum'a yatırım yapan herkes Bodrum'un standartlarına, kent mimarisine, dokusuna uyum sağlamak zorunda olacak. Zeytinlikler, mandalina bahçeleri, yöresel bitki örtüsü ve Bodrum mavisi korunacak. Bodrum mimarisi dışında bir cepheye izin verilmeyecek. Bodrum'un girişinden itibaren kentsel tasarım uygulamalarını başlatacağız. Kesinlikle tek başımıza karar verip iş yapmayacağız. Ben yaptım oldu zihniyetini kabul etmiyorum" diye konuştu.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, bu kez Bodrum iş dünyasıyla buluştu. BESİAD tarafından Trafo Kafe'de düzenlenen ve iş insanlarının katıldığı toplantıda konuşan Aras, sosyal, çağdaş ve adaletli belediyecilik vizyonu hakkında bilgi verdi, 1 Nisanda göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projelerini anlattı.

BESİAD Başkanı Engin Kaplan'ın konuşmasıyla başlayan toplantıya Bodrum'un iş dünyası büyük ilgi gösterdi. BESİAD'ın siyasetin içinde olmadığını ancak siyasetten beklentileri olduğunu belirten BESİAD Başkanı Engin Kaplan, iş insanları olarak yerel yönetimlerden neler beklediklerini özetledi ve sözü CHP Adayı Ahmet Aras'a bıraktı.

300 yıldan bu yana Bodrum'da yaşayan ve 150 yıldır da ticaretle uğraşan bir ailenin ferdi olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, bir zamanlar turizmin gözbebeği olarak görülen Bodrum'un bugün geldiği noktada büyük sorunlarla boğuştuğunu belirterek "Bodrum artık geri dönülmez bir yola girdi. Artık Bodrum Belediyesi'nin hantal yapısını düzeltmek ve mesai gözetmeden sabah akşam çalışarak Bodrum'un sorunlarını bitirmek zorundayız. Bodrum'un büyüme hızına ayak uyduramayan bu yerel yönetimi kurumsallaştırıp dinamik hale getirerek işe başlayacağız. Bu nedenle, bu dönem Bodrum Belediyesi için çok önemli." dedi.

Böyle bir bodrum fotoğrafı görmek istemiyorum

Bodrum'un turizm kenti kimliğinden çıkarak yavaş yavaş bir metropole dönüştüğünü kaydeden CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, ikinci konut sayısının fazlalılığı, büyümenin gerisinde kalan altyapı yatırımları ve turizmi baltalayan görüntülere dikkat çekerek "Ben artık böyle Bir Bodrum fotoğrafı görmek istemiyorum" diye konuştu.

Sezona az bir zaman kaldığını ve seçimle uğraşırken bir treni daha kaçırmak üzere olduğumuzu belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nisan 15'te ilk uçak iniyor. Yollarımız hala patates tarlası gibi, çevremiz hala temiz değil, hala sokaklarımızdan kanalizasyon akıyor. Çok acil şekilde bunların üzerine gitmeli ve Bodrum'u gelecek turistlere hazırlamak istiyoruz. Hemen ardından altyapı çalışmalarını başlatmak durumundayız."

Bodrum'un büyük ve ciddi yatırımlar almaya başladığını vurgulayan Aras, "İlk yatırım 74 milyon liralık Bodrum Otogarı oldu. Bu, Bodrum'un trafiğine bir nebze olsa da fayda sağlayacak. Bodrum ölçeğinde kendi bütçemizle yapamayacağımız bir işti. Bunun dışında Büyükşehir'den Turgutreis'in atık su arıtma tesisi için 130 milyon liralık yatırım geliyor. İhalesi tamamlanıp, yer teslimi yapılacak. Toplamdaki içme suyu ve atık su arıtma tesisi yatırımları 321 milyon lira. Hepsinin de projesi hazır. Hepsi somut projeler" diye konuştu.

Bodrum'un artık çöp ve sel gibi sorunlarının olmayacağını kaydeden Ahmet Aras, şöyle devam etti:

"Fuarlarda yüz binlerce lira harcıyoruz. Ama buraya getirdiğimiz misafirlerimizi çöp yangınlarıyla karşılıyoruz. Bodrum için büyük bir ayıp. Bu sorun büyük ölçüde çözülmüş durumda. Asıl proje ise Mumcular bölgesindeki düzenli katı atık depolama tesisi. İslamhaneleri gibi bazı bölgelerde sokaklara kanalizasyon akıyor. Göz ardı edilemeyecek denli ciddi sorunlar bunlar. Bodrum'un en büyük sorunlarından biri de sel ve taşkınlar. Geçen aylarda iki canımızı bu yüzden kaybettik. Biz göreve geldiğimiz taktirde ilk iş olarak dere ıslahlarına başlayacağız. Ayrıca DSİ ile temasa geçerek bentler, su tutum tesisleri oluşturacağız. Eğer bu sele ve taşkına, BODTO ve Emniyet Müdürlüğü binaları sebep oluyorsa, o binaların da oradan taşınması için ne gerekiyorsa yapacağız."

Bütün mahallelerde old town çalışması

Altyapı çalışmalarının ardından Bodrum'un kentsel tasarımına yönelik adımları atmaya başlayacaklarını söyleyen CHP Adayı Ahmet Aras, "Eski dokusunu çoktan kaybettiğimiz Bodrum'un bütün mahallelerinde old town dokusunu ortaya çıkaracak projeleri hayata geçireceğiz. Bunu Bodrum merkezden başlatacağız. Hepsi Bodrum standartlarında olacak" diye konuştu. Bodrum'un anayasasını hazırladıklarını belirten Aras, "Bundan böyle kimse Bodrum'da kafasına göre iş yapamayacak. Kentin standartları olduğu gibi Belediyenin de standartları olacak. Her şeyin planlandığı ve projelendirildiği çağdaş belediyecilik anlayışını Bodrum'a getiriyoruz. En büyük projemiz bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak isteyen bulur

Bir belediyenin uygun yerlere proje sunması durumunda rahatlıkla kaynak yaratabileceğini söyleyen Aras, "Avrupa'dan çok uygun fon tedarik edilebiliyor. Yeter ki siz doğru projelendirin ve iletişim kanallarını doğru kurun. Bunların hiçbiri ulaşılamayacak şeyler değil. Hepsi somut ve bilim temelli projeler" şeklinde konuştu.

Bodrum turizm sezonunun 45 güne sıkışıp kaldığını da hatırlatan CHP'li Ahmet Aras, "Bodrum Belediyesi'nin milli gelirden aldığı payı artırmak zorundayız. Bunun için çalışma yapmak zorundayız. Özellikle turizm bizim can damarımız. Ben de bir turizmciyim, 45 güne sıkıştık. 12 ay o işin ekmeğini yemeye çalışıyoruz. Turizmi çeşitlendirmek için ciddi projelerimiz var. Tüm planlarımızı turizme göre yapmak zorundayız. 12 ay turizm bence bir ütopya şu anda. Altı dolu olsun konuştuklarımızın. Bunu 4-6 aya çıkarmamız lazım. Bunu da dünyanın her tarafında yapacağımız bağlantılarla, tanıtım ataklarıyla başarabileceğimizi biliyorum. Aynı zamanda kış turizmine de festival, fuar, organizasyonlar, ile hareket kazandırmalıyız." dedi.

Karaova Milli Park olsun, emek ve fikir evleri kurulsun

CHP Adayı Ahmet Aras, kadınlara, gençlere, çocuklara ve sokak hayvanlarına yönelik projelerinden de söz etti. Aras, iki projesini de ilkkez BESİAD üyesi iş insanlarıyla paylaştı. Bunlardan biri, Karaova bölgesinin milli park ilan edilmesi, diğeri ise Emek ve Fikir Evleri'nin oluşturulmasıydı. Aras, her iki projeyi de şöyle tanıttı: "Bodrum'da tarım Karaova bölgesinde yapılıyor. Biz Karaova'yı milli park ilan ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Üreticilerimizi kooperatiflerle destekleyeceğiz. Bodrum'da emek ve fikir evleri oluşturacağız. Şu anda Bodrum'da çok ciddi bir bilgi birikimi ve bir şeyle yapma isten insanlar var. Onların özgürce proje geliştirebilecekleri evler olacak. Onların bilgi birikim ve tecrübelerinden faydalanacağız. Bodrum'da entelektüel ve sosyal sermayeyi destekleyeceğiz."

Geçtiğimiz günlerde Yerel Yönetimler Şeffaflık Taahhütnamesini imzaladığını da hatırlatan Aras, "Dört belediye imzaladı, beşincisi de ben oldum. Bundan da gurur duyuyorum. Bodrum Belediyesinin tüm faaliyetleri, borcu, harcı, gelirleri sizlerin gözleri önüne serilecek.Tamamen şeffaf, hesap verebilir bir hale gelecek.Bodrum Belediyesi kamunun denetimine açılacak. Kendi şahsi mal varlıklarımız da dahil." Diye konuştu.

CHP Adayı Ahmet Aras daha sonra iş insanlarının sorularını yanıtladı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA