6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrıldıkları iddia ediliyor. Biz de merak edilen Aras Bulut İynemli - Bige Önal ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Aras Bulut İynemli ve Bige Önal neden ayrıldı? sorularının yanıtını haberimizde verdik. İşte detaylar...

ARAS BULUT İYNEMLİ - BİGE ÖNAL AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

TV100'de yer alan habere göre 'Çukur' dizisi ile kariyerinde zirveyi yakalayan Aras Bulut İynemli ve meslektaşı olan sevgilisi Bige Önal'ın 6 yıllık ilişkilerini sonlandırdıkları söylendi. İynemli ve Önal çifti uzun süren birlikteliklerini daha fazla yürütememe kararı alarak ayrıldıkları iddia ediliyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ VE BİGE ÖNAL NEDEN AYRILDI?

Uzun süren birliktelikleriyle ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmiş ancak ikili birlikte Göcek'te tatile çıkarak bu iddiaları yalanlamışlardı. Bige Önal önceki haftalarda da gazetecilerle karşılaşmış ve evlilik sorusuna "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve benzer cevabı alıyorsunuz Lütfen yeniden sormayın" diyerek tepki göstermişti.

Bu olayların ardından çıkan iddialara göre 6 yıldır birlikte olan 30 yaşındaki başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ve 31 yaşındaki Bige Önal'ın ilişkilerini sonlandırdıkları söyleniyor.