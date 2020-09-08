Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? Birbirinden başarılı genç ve başarılı iki oyuncunun arasındaki ilişkiyi duyanlar şaşkınlık geçirdi. Özel hayatı ile çok sık gündeme gelmeyen Aras Bulut İynemli ve güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişki kimse tarafından bilinmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? Kuzen mi?

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli özel hayatı ile gündeme gelmeyi tercih etmiyordu. Ancak ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Şimdiye kadar hiç bir projede dahi yan yana görmediğimiz Miray Daner ve Aras Bulut İynemli'nin akraba olduğu ortaya çıktı.

Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. Onlardan ikisi de son zamanların en başarılı oyuncularından Miray Daner ve Aras Bulut İynemli oldu.

İşte akraba olan o ünlüler..

Esra Akkaya - Kaya Akkaya - Sarp Akkaya

Hayri Esen / Itır Esen

Ayten Erman Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)



Kartal Tibet Civan Canova'nın üvey babası.



Rıza Kocaoğlu - Gözde Kocaoğlu

Suna Yıldızoğlu ve kızı Yasemin Allen

Birce Akalay - Barış Murat Yağcı





Miray Daner ve Aras Bulut İynemli kuzendir. Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir ağabeyi de bulunuyor.

Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay

