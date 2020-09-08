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  3. Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile oyunculuğunu farklı bir boyuta taşıyan ve herkesi hem karakteri hemde yakışıklılığı ile kendine hayran bırakan Aras Bulut İynemli ile yine genç oyuncu Miray Daner arasındaki ilişki herkesi şaşırttı. Peki Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? Kuzen mi?

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? Birbirinden başarılı genç ve başarılı iki oyuncunun arasındaki ilişkiyi duyanlar şaşkınlık geçirdi. Özel hayatı ile çok sık gündeme gelmeyen Aras Bulut İynemli ve güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişki kimse tarafından bilinmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı?  Kuzen mi?

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli özel hayatı ile gündeme gelmeyi tercih etmiyordu. Ancak ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Şimdiye kadar hiç bir projede dahi yan yana görmediğimiz Miray Daner ve Aras Bulut İynemli'nin akraba olduğu ortaya çıktı.

Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. Onlardan ikisi de son zamanların en başarılı oyuncularından Miray Daner ve Aras Bulut İynemli oldu. 

İşte akraba olan o ünlüler..

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Esra Akkaya - Kaya Akkaya - Sarp Akkaya

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Hayri Esen /  Itır Esen

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Ayten Erman Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)
 

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Kartal Tibet Civan Canova'nın üvey babası.
Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Rıza Kocaoğlu - Gözde Kocaoğlu

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Suna Yıldızoğlu ve kızı Yasemin Allen

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Birce Akalay - Barış Murat Yağcı


Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Miray Daner ve Aras Bulut İynemli kuzendir. Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir ağabeyi de bulunuyor.

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!

Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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