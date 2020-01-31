Aras EDAŞ’tan örnek davranış

Aras Elektrik Doğubeyazıt İlçe Şefliği'nde engelli rampası bulunmadığı için tekerlekli sandalyesi ile giriş yapmakta zorlanan Ağrı Engelliler Cemiyeti Başkanı olan Oktay Topçi (50), ikinci kez gelişinde büyük sevinç yaşadı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yaşayan yürüme engelli Oktay Topçi, işlem yapmak için gittiği Aras Elektrik İlçe Şefliğine girerken güçlük yaşadı. Yaşadığı problemi ilçe şefi Harun Yıldırım'a aktaran Topçi'nin talebi kısa sürede yerine getirildi. Aras EDAŞ Doğubeyazıt İlçe Şefliği girişine engelle vatandaşlar için rampa yapıldı.

İkinci kez fatura yatırmak için Aras EDAŞ'a giden Oktay Topçi, karşılaştığı manzara karşısında hem şok oldu hem de çok duygulandı.

Diğer kurumlardan da bekliyoruz

Tüm engelliler adına talebini karşılıksız bırakmayan ve kısa sürede yerine getiren Aras EDAŞ ekibine teşekkür eden Topçi, "Doğubeyazıt'ta sadece Kaymakamlık binasında engelli rampası bulunuyordu. Diğer kamu kurumları engelli rampası uygulamasına geçmiyordu. Bizim sesimiz ve talebimizi karşılıksız bırakmayarak engelli rampası yapan Aras Elektrik yetkililerine teşekkür ediyoruz. Aynı duyarlılığı ve pozitif ayrımcılığı diğer kurumlardan da bekliyoruz. Yaşam kalitemizi oldukça düşüren ve sürekli engellerle karşılaşan bizlere duyarsız kalmasınlar. Unutulmasın ki her birey bir engelli adayıdır" dedi.

Kaynak: İHA