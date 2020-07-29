Aras kargo Arefe günü çalışıyor mu? Aras kargo Arefe günü açık mı 2020?

Kurban Bayramı'na az bir süre kala kargo şubelerinden kargo gönderimi yapmakA ve kargo alımı yapmak isteyenler Arefe Günü'nde Aras Kargo'nun açık olup olmadığını merak ediyor. Aras Kargo hafta içi sabah saat 09:00'da açılıyor, 18:00'da kapanıyor. Öte yandan kargo şubeleri hafta sonu yalnızca Cumartesi günleri hizmet veriyor. İşte Aras kargo Arefe günü çalışıyor mu? Aras kargo Arefe günü açık mı? sorusuna ilişkin yanıtlar haberimizde...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü bazı kargo firmaları yarım gün tatil uygularken bazıları ise mesaisine tam zamanlı devam ediyor. Her kargo şirketinin çalışma saatleri farklılık gösteriyor.

ARAS KARGO AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Aras kargo arefe günü çalışma saatleri her yıl arefe gününden bir gün önce belli oluyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre bu yıl Arefe Günü çalışma saatleri belli oldu. Arife günü (30 Temmuz), Aras kargo firması saat 13.00'a kadar çalışacaktır.

ARAS KARGO TARİHÇE

Aras Kargo, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan bir kargo şirketidir. 1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama'nın ardından taşımacılıkta da 1989'da faaliyete geçen şirket, Aras Kargo'nun da temellerini oluşturmuştur. Aras Kargo, bugün; 13 bölge müdürlüğü, 29 transfer merkezi, 900'e şube, 4000'den fazla araçlık filosu ve 8 bin 800 kişilik kadrosuyla, her ay yaklaşık 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren taşımacılık kuruluşudur.