Aras Kargo dağıtım saatleri 2020 merak edilen konulardan biri oldu. Özellikle pandemi sürecinde faaliyet alanının çalışma saatlerinde değişikliğe gitmesi nedeniyle Aras Kargo dağıtım saatleri ne zaman sorusuna yoğun ilgi oluştu. İşte hafta içi ve hafta sonu Aras Kargo dağıtım saatleri...

ARAS KARGO ÇALIŞMASAATLERİ

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.

Aras Kargo merkez binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Aras Kargo merkez şubesine 216 538 55 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 538 56 52 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

ARAS KARGO DAĞITIM SAATLERİ

Kargolar hafta içi sabah 9'dan akşam 6'ya kadar dağıtım yapmaktadır. Cumartesi şubeler öğlen 1'de kapatılmakla birlikte dağıtım yine akşam 6'ya kadar sürmektedir. Pazar günü ise dağıtım yapılmamaktadır.

ARAS KARGO KAÇA KADAR ADRESTEN ALIM YAPTIRILIR?

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

SAAT KAÇA KADAR ŞUBEDEN KARGO TESLİM EDİLİR?

Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.