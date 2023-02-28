Aras Ozbiliz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aras Ozbiliz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aras Ozbiliz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aras Ozbiliz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aras Ozbiliz 9 Mart 1990 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Արաս Օզբիլիս şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aras Ozbiliz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Aras Ozbiliz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aras Ozbiliz'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aras Ozbiliz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aras Ozbiliz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aras Ozbiliz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aras Ozbiliz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2007 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2009 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2010 yılında Ajax

9 Ağustos 2012 yılında Kuban Krasnodar

26 Temmuz 2013 yılında Spartak Moskova

23 Ocak 2016 yılında Beşiktaş

29 Ocak 2016 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2016 yılında Beşiktaş

7 Şubat 2018 yılında FC Sheriff

12 Haziran 2018 yılında Beşiktaş

6 Ağustos 2018 yılında Willem II

4 Nisan 2019 yılında Beşiktaş

31 Ağustos 2019 yılında Pyunik Erivan

16 Ocak 2023 yılında FC Urartu

Aras Ozbiliz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aras Ozbiliz şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aras Ozbiliz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HVV Hollandia (1996–1998)

Ermenistan takımında 23 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 6 gol atmıştır.

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