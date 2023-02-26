Arash Ghaderi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arash Ghaderi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arash Ghaderi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arash Ghaderi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arash Ghaderi 1 Ekim 1998 tarihinde Arak, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آرش قادری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arash Ghaderi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arash Ghaderi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 23 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Arash Ghaderi'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arash Ghaderi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arash Ghaderi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arash Ghaderi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arash Ghaderi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aluminium Arak

16 Temmuz 2018 yılında Paykan FC

23 Eylül 2021 yılında Tractor

Arash Ghaderi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arash Ghaderi şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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