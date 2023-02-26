Arash Rezavand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arash Rezavand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arash Rezavand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arash Rezavand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arash Rezavand 5 Ekim 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آرش رضاوند şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arash Rezavand Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Arash Rezavand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Arash Rezavand'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arash Rezavand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arash Rezavand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arash Rezavand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arash Rezavand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal U21

1 Temmuz 2013 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

8 Temmuz 2019 yılında Esteghlal FC

4 Şubat 2022 yılında Foolad

30 Haziran 2022 yılında Esteghlal FC

Arash Rezavand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arash Rezavand şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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