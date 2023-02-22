Araştırma: Dünyadaki çocukların yüzde 22'si yeme bozukluğu belirtisi gösteriyor!

Yapılan araştırmaya göre , dünyadaki çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinde yeme bozukluğu sorunları gözlemlendiği tespit edildi. Uzman doktorlar tarafından yeme bozukluğuna ilişkin 16 ülkeden 32 araştırmanın toparlanması ve analizi, JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı.

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Araştırma: Dünyadaki çocukların yüzde 22'si yeme bozukluğu belirtisi gösteriyor!

Çocuk ve ergen sağlığı hakkında yapılan araştırma sonucunda yüzde 22'sinin belirti gösterdiği gözlemlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği vücut kitle endeksine sahip çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki kızlarda daha yoğun olduğu belirtilmiştir.

Araştırma: Dünyadaki çocukların yüzde 22'si yeme bozukluğu belirtisi gösteriyor!

Araştırmada, çocukların yeme bozukluğu belirtilerini gizleyebilecekleri ya da utanç verici olduğunu düşündükleri için yardım almaktan çekinebilecekleri kaydedildi ve bu nedenle çocuklara tam tedavi yapılamayabileceği aktarıldı.

Araştırma: Dünyadaki çocukların yüzde 22'si yeme bozukluğu belirtisi gösteriyor!

İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesinde araştırmacı ve araştırmanın yazarı Dr. Jose Francisco Lopez-Gil, "Yeme bozukluğu çocuk ve ergenler arasında ciddi bir sorun. Bu hastalığın erken tespiti ve müdahalesi uzun vadede ortaya çıkacak sağlık sorunlarını önlemek için çok önemli" dedi.

AİLELERİN FARKINDALIĞI ÖNEM TAŞIYOR

Yetişkinlerin hem kendilerinde hem de çocuklarında yeme bozukluğu belirtilerinin farkındalık kazanılması gerektiğini belirten Lopez-Gil, kilo takıntısı, sıkı beslenme kuralları, aşırı yeme ve tıkanırcasına bozukluğu gibi davranışların bu belirtiler arasında olabileceğini kaydetti.

Lopez-Gil, çocuklarda yeme bozukluğu belirtileri görüldüğü anda uzmana danışılması gerektiğini vurgulayarak, ebeveynlerin çocuklarına bunun utanılacak bir durum olmadığını anlatarak destek olabileceğini bildirdi.

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