Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Araştırma Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Araştırma Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Araştırma Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Araştırma Görevlisi Maaşları

Araştırma Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 10750_TL'dir. En düşük Araştırma Görevlisi maaşı 8500_TL, En yüksek ise 13000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araştırma Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2312.16

Meslek Adı :

Araştırma Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 2

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Araştırma Görevlisi;

Görev ve İşlem Basamakları :

Araştırma Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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