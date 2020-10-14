Üniversitede akademisyen olmak isteyen vatandaşların sıklıkla baktıkları araştırma görevlisi maaşlarını Araştırma görevlisi maaşları 2020! İşte araştırma görevlisi maaşı başlığı ile biz de sizler için haberimizde derledik.

AKADEMİK PERSONELİN MAAŞLARI NASIL HESAPLANIR?

Akademik personellerin maaşları üniversite kadrosunda bulundukları görev ve statüye göre değişmektedir. Araştırma görevlisinden rektöre kadar maaş ve ücret çizelgesi büyük oranda değişiklik göstermektedir. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre, özlük, atama ve maaşları belirlenmektedir.

Akademik personele memur maaş zammı diğer kamu personellerinde olduğu gibi 6 ayda bir yapılmaktadır. 2020 Yılı maaş zammını 2020 Ocak tarihinden itibaren almaya başlayan üniversite görevlilerinin 2020 yılı ikinci dönem maaş zammı da Temmuz ayında netleşti. İlk 6 aylık enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklandı ve maaş zam oranı da tam olarak netleşmiş oldu. 2020 yılı için açıklanan ilk 6 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 5,75 artmış durumda. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları ile beraber memur ve emeklilerin alacağı enflasyon da farkı netleşti. Memurlar yüzde 4 zammın yanında, Memur ve emekliler yüzde 1,75'te enflasyon farkı alacak.

2020 Temmuz ayında 5'inci dönem toplu sözleşme şartları uyarınca %4 lük zam uygulanacak. Ancak enflasyon rakamlarının memur maaş zammının üzerinde çıkması durumunda bu fark memur maaş zammına yansıtıldığı için bu farktan akademik personel de faydalanmaktadır. 2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 arttı. Açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 4,56 oldu. Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluştu. Aşağıda verilen maaş rakamlarına AGİ yani asgari geçim indirimi dahil edilmemiştir. Yine bazı memurlar için ödenen yabancı dil tazminatı da tabloya dahil değildir. Akademik personelin bir kısmı döner sermaye gelirinden faydalanmaktadır.

AKADEMİK PERSONELDEN BAZILARININ 15 TEMMUZ 2020 NET MAAŞI

Unvan D/K Hizmet Yılı 15 Temmuz 2020 Net Maaş Vergi Oranı %15 Vergi Oranı %20 *Rektör 1/4 25 ve üstü 12.527 TL 12.351 TL *Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.) 1/3 17 11.691 TL 11.541 TL *Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.) 1/1 15 11.539 TL 11.397 TL *Profesör(en az 4 yıllık) 1/4 25 ve üstü 11.380 TL 11.247 TL *Profesör(3 yıllık) 1/3 17 11.297 TL 11.168 TL *Profesör(2 yıllık) 1/2 16 9.690 TL 9.563 TL *Profesör(2 yıldan az) 1/1 15 9.682 TL 9.555 TL *Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1) 1/4 25 ve üstü 8.585 TL 8.459 TL *Doçent 1/1 15 7.422 TL 7.298 TL *Doçent 2/1 12 7.483 TL 7.357 TL *Doktor Öğretim Üyesi 3/1 9 7.302 TL 7.184 TL 4/1 6 7.284 TL 7.167 TL *Araştırma Görevlisi 4/1 6 6.593 TL 6.477 TL 5/1 3 6.577 TL 6.462 TL 7/1 0 6.479 TL 6.365 TL *Öğretim Görevlisi 1/4 25 ve üstü 6.900 TL 6.780 TL 3/1 9 6.528 TL 6.412 TL 4/1 6 6.432 TL 6.317 TL 7/1 0 6.319 TL 6.205 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2020

Memurluk derecesi 4/1 olan ve 6 yıllık deneyime sahip bir araştırma görevlisi 6 bin 350 TL maaş alır.

Memurluk derecesi 3/1 olan ve 9 yıllık bir deneyime sahip araştırma görevlisi 6 bin 400 TL ücret almaktadır.

Memurluk derecesi 7/1 olan ve araştırma görevlisi unvanını yeni alan birinin maaşı 6 bin 300 TL olarak belirlenmiştir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NASIL OLUR?

Pek çok üniversite mezunu özellikle bulundukları üniversitede kalmak ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu görev tanımı içerisinde ilgili konu hakkında inceleme, araştırma, tezler ve deneyler açısından yapılan çalışmalara yardım etmek yatar. Araştırma görevlileri bu konular hakkında ele alınan çalışmaları için destek sağlar. Pek çok fakülte mezunu araştırma görevlisi olmak istiyor ve bunun hayalini kuruyor.



Yetkili organlar tarafından görevlendirilen araştırma görevlileri; tezler, deneyler, araştırma ve inceleme gibi konularda üniversitede gerekli yardımı sağlamaktadır. Fakülte mezunu olan pek çok gencin hayalini süslediği araştırma görevlisi mesleği, kendi içerisinde 2 farklı kategori üzerinden ele alınır.



- Üniversitelerin kadrosuna en fazla 3 yıl olmak suretiyle atanan öğretim elemanları,

- Enstitü kadrosu bünyesinde lisansüstü eğitimi boyunca atanan araştırma görevlileri.



Lisansüstü eğitimi süresince atanmış olan bu araştırma görevlileri, eğitim tamamlandıktan sonra kurum ile ilişkileri kesilir. Özellikle 2016 yılı itibariyle çıkarılan madde üzerinden, araştırma görevlileri bundan sonra üniversitelerin cari açık kadro programı kapsamında alımları yapılacak. Tabii bunu gerçekleştirmek için belli bazı şartlar bulunmaktadır. Böylece eğitim gördünüz üniversite içerisinde ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olma hakkını elde edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTEDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLMA ŞARTI

Belirlenmiş olan şartları yerine getirmek suretiyle üniversitede araştırma görevlisi olma hakkı elde edilebilir.



- ALES sınavına girilmeli ve en az 70 puan alınmalıdır,

- İlana başvuru itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmak gerekir,

- Yabancı dil sınavından en az 50 puan alınması gerekir,



Yapılması gereken tüm bu şartlar hemen hemen bütün farklı üniversitelerde aynı kriterleri taşır. Bu gerekli kriterleri yerine getirmek suretiyle farklı üniversitelerde iki değişik kategori üzerinden araştırma görevlisi olma hakkı elde edilebilir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN BAŞLICA GÖREVLERİ



1) Eğitim-Öğretim İle İlgili Görevler

Araştırma görevlisinin en temel görevi eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmaktır. Bu bağlamda her bir araştırma görevlisi bölüm yönetimi tarafından dönemlik olarak ya da sürekli olarak bir hocaya yardımcı olması için görevlendirilir. Bu görev dahilinde hocanın verdiği derse dair her türlü asistanlık görevleri (Quizlerin yapılması ve değerlendirilmesi, ödev gruplarının oluşturulması ödevlerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi) söz konusu araştırma görevlisi tarafından gerçekleştirilir.

2) Bölüm Faaliyetleri İle İlgili Görevler

Bölüm faaliyetleri kapsamındaki görevler araştırma görevlilerine asistanlık yüklerine ek olarak bölüm yönetimi tarafından verilir. Bu görevler arasında bölümdeki çeşitli süreçlerde koordinatörlük, komisyon başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapmak (staj komisyonu başkanlığı/başkan yardımcılığı, erasmus koordinatörlüğü/koordinatör yardımcılığı vs.) en önemli olanıdır. Çünkü bu şekilde hangi sürecin yönetiminde denetiminde yer alınıyorsa o sürecin sağlıklı bir şekilde işleyişinin kontrolünü ve denetimini yapmak araştırma görevlisinin görevidir. Bu da zaman alıcı ve yorucudur. Ayrıca sınav haftalarında sınavlarda gözetmenlik yapmak, tanıtım günlerinde bölümün tanıtımı için görevlendirilmek gibi mevsimsel ve geçici bazı görevler de mevcuttur.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN YAPTIĞI TEMEL İŞLER

1. Sınav Gözetmenliği

Hemen hemen tüm araştırma görevlisi kadrosuna atananlar bu görevi yapmışlardır. Üniversitede yapılan sınavlarda genellikle gözetmen olarak araştırma görevlileri bulunurlar. Sınavın uygulanması esnasında hocalar yalnızca uğrayıp geçerler. Sınavın başından sonuna kadar araştırma görevlileri sorumludurlar.

2. Zaman Zaman Derse Girmek

Araştırma görevlisi kadrosu akademik bir kadrodur dedik ancak öğretim üyesi gibi ders verme zorunluluğu yoktur. Yalnız zaman zaman ders hocasının konferans, önemli bir toplantı ya da acil bir durum başına geldiğinde, araştırma görevlisinden geçici olarak o haftanın dersinin verilmesi istenebilir. Bu hocanın tasarrufundadır. Bununla birlikte kimi hocalar derse girdiklerinde asistanlarının da yanlarında olmalarını isteyebilir.

Farklı bir durumda ise doktora yeterlilik derecesini almış araştırma görevlilerine, tüm dönem boyunca bir dersin hocası olma görevi verilebilir. Bu durum fakültenin hoca ihtiyacı, araştırma görevlisinin yeterliliği gibi parametrelere bağlıdır.

3. Teknik Bilgi Gerektiren Görevler

Aslında araştırma görevlisinin değil hocaların veya idari personelin yapması gereken işler vardır. Hocaların yoğunluğu veya idari personelin yetersizliği sebebiyle bu görevler araştırma görevlilerine verilebilir. Örneğin üniversitenin fakültenin veya bölümün web sitesiyle ilgili bir iş, verilen derslerle ilgili çeşitli programların hazırlanması gibi. Genellikle kurumsallaşmasını gerçekleştirememiş, yeni kurulmuş üniversitelerde araştırma görevlilerine bu şekilde çok fazla iş düşer.

Temel olarak bu üç başlık altında kategorize ettik ancak araştırma görevlisine bunların dışında istisnai olarak birçok iş düşebilir. Bunlar üniversiteye, bölüme ve fakülteye göre değişebilir.