Araştırma görevlisi, öğrenci sevgilisini asansör boşluğuna atıp tahliye oldu

Konya'da bir araştırma görevlisi sevgilisine kabusu yaşattı. Konya'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ü(22), asansör boşluğuna itip, ağır yaralanmasına neden olan ancak genç kızın şikayetçi olmadığı araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31) tahliye edildiği ortaya çıktı.

AÇIĞA ALINDI

Olay anında uyuşturucu kullandığının belirlenmesi üzerine hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da soruşturma başlatılan Kafes, görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nce yürütülen idari soruşturma kapsamında ise açığa alındı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes tarafından asansör boşluğuna itildi.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Beyin kanaması geçiren ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırılıdığı hastanede 2 kez ameliyat edildi.

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

1 AY ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Tuğçe Ülkü Gürbüz ise ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' dedi.

Olayla ilgili savcılığı soruşturması sürerken, Mustafa Kafes'in dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 1 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alındıktan sonra yapılan testlerde, olay anında uyuşturucu kullandığı belirlenen Kafes hakkında ayrıca 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Mustafa Kafes'in görevli olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.