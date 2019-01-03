Araştırma görevlisinin katil zanlısı tutuklandı

Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i babasının silahıyla önce vurmuş, ardından 17 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan zanlı, babasıyla emniyete giderek teslim oldu. Hasan İsmail H.'nin emniyette ifadesi alınırken, soruşturma kapsamında silahın sahibi olduğu gerekçesiyle Hasan İsmail H.'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım'a ifade veren şüphelilerden Hasan İsmail H., "kasten öldürme" suçundan Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ö.H.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

Mahkeme, Hasan İsmail H.'nin tutuklanmasına karar verirken, Ö.H.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA