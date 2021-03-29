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Araştırmacı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Araştırmacı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Araştırmacı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Araştırmacı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3359.20
 
Meslek Adı : Araştırmacı

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu : Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları : Araştırmacı,  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak mesleğini yerine getirir.

Araştırmacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı mesleği için “2212.21” kod olarak kullanılır iken Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.64” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araştırmacı Meslek Kodu “3359.20” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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