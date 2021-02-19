Gelinim Mutfakta 19 Şubat Cuma puan durumu | 19 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?3 kez kanseri yenen Durukan yıldız 4.süne dayanamadı, yaşamını yitirdiBedia Akartürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?Hapishanede olması engel olmadı, "sperm kaçırma" yöntemiyle baba olduGüldane Biçer kimdir, kaç yaşında? Güldane Biçer bulundu mu, nerede? Müge Anlı Güldane Biçer olayıLatif Doğan'ın eşi Emine Doğan kimdir? Nereli?Ertelenen ALES/2 sınav saati | ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?Bakan Soylu'dan CHP'ye sert eleştiri: Bu konuda Cumhurbaşkanımızı suçlamak, PKK'yı aklamaktır!NBA All-Star'da LeBron'un oyuncuları belli oldu!Can Yaman'dan üzücü haber geldi, dizi anlaşmasını iptal etti
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Araştırmacı Meslek Kodu Nedir?

Araştırmacı Meslek Kodu Nedir?

Araştırmacı Meslek Kodu ile Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler, Huzurevi Müdürü, Malzeme Bilimi ve Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Araştırmacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik-Gaz İstihsal Ve Dağıtım) mesleği için “3131.06” kod olarak kullanılır iken Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi mesleği için “8143.29” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araştırmacı Meslek Kodu “3359.20” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

arastirma-im33-cover-001.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT