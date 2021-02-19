Araştırmacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik-Gaz İstihsal Ve Dağıtım) mesleği için “3131.06” kod olarak kullanılır iken Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi mesleği için “8143.29” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Araştırmacı Meslek Kodu “3359.20” olarak belirlenmiştir.

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