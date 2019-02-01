Araştırmacıların yıllardır uydudan izlediği doğanı vurdular

Zonguldak'ta araştırmacıların yıllardır takip ettikleri ve nesli tükenmekte olan doğan, kaçak avlanmanın kurbanı oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçak olarak avcılık yapan kişiler tarafından üzerinde uydu vericisi ve ayaklarında metal halka olan doğan kuşu telef edildi. Belediye Plajlar mevkiinde gezinti yapmak isteyen Mehmet Yavuz, soyunma kapılarının dışında telef olmuş doğan kuşu buldu. Kuşun avlanmasına üzüldüğünü ifade eden Yavuz, "Doğan kuşunun kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA