Arka Sokaklar 596. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izleKırmızı Oda 44. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm izleAşk Mantık İntikam 14. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izleYalancı 2. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izleKasavet ne demek, TDK'ya göre Kasavet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Almanya'daki seçimlerde istikrar! Kazanan; Euro, emekliler ve Türkiye oldu!Filipinler'de 5.7 büyüklüğündeki deprem korkuttu!Araştırmalar ortaya çıkardı! Ayakları büyük olan erkeklerden uzak durun!Kota ne demek, TDK'ya göre Kota kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Teşkilat Mete diziden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta neden yok?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Araştırmalar ortaya çıkardı! Ayakları büyük olan erkeklerden uzak durun!

Araştırmalar ortaya çıkardı! Ayakları büyük olan erkeklerden uzak durun!

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ayakları büyük olan erkeklerin daha fazla aldattığı ortaya çıktı.

Araştırmalar ortaya çıkardı! Ayakları büyük olan erkeklerden uzak durun!

Çiftler arasında aldatma olaylarına ilişkin İngiltere'de dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün daha fazla aldattığı sonuçlandı.

Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre  ayakları daha büyük olan erkeklerin, eşlerini daha fazla aldattığı ortaya konuldu.

Araştırmalar ortaya çıkardı! Ayakları büyük olan erkeklerden uzak durun!

Ayakları büyük erkeklerin daha uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından daha ilgi çekici bulunduğunun altı çizilerek araştırma sonucunda uzun boylu erkeklerin daha fazla aldattıkları ortaya kondu.

Bazı insanlar araştırmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun gerçek dışı olduğunu savundu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT