Araştırmalar ortaya çıkardı! Ayakları büyük olan erkeklerden uzak durun!

Çiftler arasında aldatma olaylarına ilişkin İngiltere'de dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün daha fazla aldattığı sonuçlandı.

Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, eşlerini daha fazla aldattığı ortaya konuldu.

Ayakları büyük erkeklerin daha uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından daha ilgi çekici bulunduğunun altı çizilerek araştırma sonucunda uzun boylu erkeklerin daha fazla aldattıkları ortaya kondu.

Bazı insanlar araştırmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun gerçek dışı olduğunu savundu.