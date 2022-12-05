Araştırmalar ortaya koydu! Erkekler çok eşlilik konusunda açık görüşlü!

Araştırmacıların ortaya koyduğu sonuçlara göre erkeklerin yüzde 9'u partnerini paylaşma konusunda açık görüşlü olduğunu söyledi.

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Araştırmalar ortaya koydu! Erkekler çok eşlilik konusunda açık görüşlü! 1

Galler'deki Swansea Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yürütmüş oldukları bir araştırma sonucu, kadın ve erkeklerin çok eşlilik konusundaki fikirlerini ortaya koydu.

Araştırmalar ortaya koydu! Erkekler çok eşlilik konusunda açık görüşlü! 2

Birleşik Krallık'ta yaşayan 393 heteroseksüel erkek ve kadına "Parnerinizi başka biriyle paylaşma fikrine açık mısınız ve dahil olduğunuz çoklu ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz?" soruları soruldu.

Buna göre kadınların yalnızca yüzde 5'i çok eşliliğe açık görüşlü olurken, erkekler yüzde 9'u yani 3'te 1'i partnerini paylaşma konusunda bir sakınca görmediğini ifade etti.

Araştırmalar ortaya koydu! Erkekler çok eşlilik konusunda açık görüşlü! 3

Sonuçları değerlendiren araştırmacılar, “Erkeklerde ve kadınlarda çok eşliliği doğrudan karşılaştırdığımızda, erkeklerin aynı anda birden çok kadına ‘evet’ deme olasılığı partnerlerini paylaşmaya göre 3,5 kat daha fazlayken, kadınların aynı anda birden çok erkeğe ‘evet’ deme olasılığı partnerlerini paylaşmaya göre iki kat daha fazlaydı” şeklinde konuştu.

Araştırmayı yürüten Dr. Andrew Thomas da, “Yine de ilgi duymak ile bunu gerçekleştirmek arasında büyük bir fark var. Böyle bir kararın gerçekleriyle yüzleşmeden ‘Evet, sanırım iki kişiyle evlenmek isterim’ demenin daha kolay geldiğini düşünüyoruz” dedi

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