Araştırmalar ortaya koydu! Erkekler çok eşlilik konusunda açık görüşlü!

Sonuçları değerlendiren araştırmacılar, “Erkeklerde ve kadınlarda çok eşliliği doğrudan karşılaştırdığımızda, erkeklerin aynı anda birden çok kadına ‘evet’ deme olasılığı partnerlerini paylaşmaya göre 3,5 kat daha fazlayken, kadınların aynı anda birden çok erkeğe ‘evet’ deme olasılığı partnerlerini paylaşmaya göre iki kat daha fazlaydı” şeklinde konuştu.

Araştırmayı yürüten Dr. Andrew Thomas da, “Yine de ilgi duymak ile bunu gerçekleştirmek arasında büyük bir fark var. Böyle bir kararın gerçekleriyle yüzleşmeden ‘Evet, sanırım iki kişiyle evlenmek isterim’ demenin daha kolay geldiğini düşünüyoruz” dedi