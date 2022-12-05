Araştırmalar ortaya koydu! Erkekler çok eşlilik konusunda açık görüşlü!
Araştırmacıların ortaya koyduğu sonuçlara göre erkeklerin yüzde 9'u partnerini paylaşma konusunda açık görüşlü olduğunu söyledi.
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