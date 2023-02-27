Arata Yoshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arata Yoshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arata Yoshida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arata Yoshida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.