Arata Yoshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arata Yoshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arata Yoshida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arata Yoshida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arata Yoshida 29 Haziran 2000 tarihinde Matsudo, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉田 新 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arata Yoshida Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arata Yoshida, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arata Yoshida'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Arata Yoshida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arata Yoshida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Rissho Univ.
1 Şubat 2023 yılında Shonan Bellmare
Arata Yoshida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arata Yoshida şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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