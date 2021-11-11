Arayıcı Fişeği ne demek, TDK'ya göre Arayıcı Fişeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arayıcı fişeği ne demek? Arayıcı fişeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arayıcı fişeği kelimesi. Peki arayıcı fişeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arayıcı fişeği nedir, arayıcı fişeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARAYICI FİŞEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arayıcı fişeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arayıcı fişeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür donanma fişeği

