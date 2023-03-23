Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre, İdil ilçe merkezinde ikamet eden Şen ve Ül aileleri arasında dün gece saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Turgutlu Mahallesi'nde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde Hasan Ül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, Şırnak, İdil ve Cizre'deki hastanelere sevk edildi. İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaşanan olayla ilgili birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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