'Arazi kullanımı' kavgasında tüfekle vuruldu

ANTALYA'da, arazi kullanımı nedeniyle aralarında husumet olan iki ailenin kavgasında Ramazan Akşit (48), av tüfeğiyle ayağından vurularak, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Aksu ilçesine bağlı Çamköy Fettahlı Mahallesi 8275 Sokak'ta meydana geldi. Arazinin kullanımı yüzünden husumetli olan Aksoy ile Akşit aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş, sopa ve silah da kullanılan kavgaya dönüştü. Evden av tüfeğini getiren Osman Aksoy, Akşit'i sol ayak bileğinden vurarak, yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Ramazan Akşit, sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde inceleme başlatan Aksu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Aksoy'u suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden ikili arasında sorun olduğunu söyleyen muhtar Mustafa Karaçalı ise "Bugün yeniden kavga etmişler. Osman Aksoy, Ramazan Akşit'i vurmuş" dedi.

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Kaynak: DHA