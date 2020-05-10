Arazi tartışmasında demir çubukla yaralandı

ANTALYA'da arazi tartışması sonucu Mehmet Dursun, iddiaya göre kalabalık grubun uğrarken, demir çubukla başına aldığı darbeyle yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Dursun, bir süredir tapusu bulunmayan ancak yapı kaydı bulunan arazisine fidan ekti ve bir kulübe yaptı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde arazinin yakınında oturan vatandaşlar, araziye gelerek Dursun'u boşaltması için tehdit etti. Dursun, bunun üzerine polis merkezine giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.

Bugün akşam saatlerinde ise Mehmet ve eşi Nadire Dursun, diktikleri fidanları sulamak için araziye geldi. Bu sırada araziye gelen kalabalık bir grup Dursun çiftini araziyi terk etmeleri konusunda tehdit etti. Arazinin yola bakan kısmında bulunan çitleri benzin dökerek yakan grup, arazide bulunan kulübeyi ve fidanları da yıktı. Yaşanan arbede sırasında ise bir kişi Mehmet Dursun'un kafasına demir çubukla vurup yaralarken, kalabalık ise olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle ufak çaplı yangın söndürülürken, kafasından yaralanan Dursun ise sağlık görevlileri tarafından tedavi için hastaneye götürüldü. Dursun tedavisinin ardından polis merkezine giderek olayla ilgili ifade verdi, şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA