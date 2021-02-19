Arazi Topoğrafı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) mesleği için “2360.27” kod olarak kullanılır iken İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni/İplik Teknisyeni mesleği için “3119.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arazi Topoğrafı Meslek Kodu “2165.01” olarak belirlenmiştir.

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