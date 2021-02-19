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Arazi Topoğrafı Meslek Kodu Nedir?

Arazi Topoğrafı Meslek Kodu ile Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü, Konut Hizmetleri Müdürü, Diğer Mühendisler vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arazi Topoğrafı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) mesleği için “2360.27” kod olarak kullanılır iken İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni/İplik Teknisyeni mesleği için “3119.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arazi Topoğrafı Meslek Kodu “2165.01” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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