Arazide sular çekildi, yeni düdenler ortaya çıktı

İZMİR'in Menderes ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında tarım arazilerinde görülen yeni düdenler, suların çekilmesiyle iyice ortaya çıktı. Doğa olayı havadan görüntülenirken vatandaşların bölgeye olan ilgisi de devam ediyor.

İzmir'de iki hafta önce üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntülere yol açtı. Geçen süre içinde arazideki suların çekilmesiyle düdenler daha net görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde düdenlerin içindeki şekiller dikkat çekti. Arazide küçük çaplı düdenlerin oluşmaya devam ettiği görüldü.

Doğal oluşumu gözlemlemek isteyen vatandaşlar ise bölgeye akın ediyor. Düdeni görmek için İzmir'in merkezinden geldiğini söyleyen Yakup Sakur, "İlk defa geldik, böyle bir şeyi ilk defa gördük. Yani normalde görülecek şey değil" dedi. Elektrik şirketinde saha elemanı olarak çalışan Mehmet Atik de, düdeni görünce çok şaşırdığını belirterek, "Biz burada hatlara bakıyoruz. Genelde geçiyoruz buradan, çukur oluşmuş epey şaşırdık. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA