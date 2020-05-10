Araziden topladıkları mantarları yiyen 3 kişi zehirlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde araziden topladıkları mantarlardan yiyen aynı aileden 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde ikamet eden Nihan Demir (47) Şükran Demir (18) ve Bayram Demir (13) adlı üç kişi akşam saatlerinde araziden topladıkları mantarları yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti olan 3 kişi kendi imkanları ile Gercüş Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağırlaşan vatandaşlar, ambulansla Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. Zehirlendikleri tespit edilen vatandaşlar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA