Arazöz Şoförü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama) mesleği için “1324.08” kod olarak kullanılır iken İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7233.45” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arazöz Şoförü Meslek Kodu “8332.13” olarak belirlenmiştir

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