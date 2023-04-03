Arb Lulaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arb Lulaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arb Lulaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arb Lulaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.