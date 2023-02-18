Arb Manaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arb Manaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arb Manaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arb Manaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arb Manaj 23 Temmuz 1998 tarihinde Klina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arb Manaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EEA9 yapmaktadır. Arb Manaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arb Manaj'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Arb Manaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arbmanaj9/

Arb Manaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arb Manaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arb Manaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arb Manaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2017 yılında KF Trepca 89

5 Ekim 2020 yılında A. Keçiörengücü

1 Şubat 2021 yılında Balıkesirspor

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

9 Ağu 2021 yılında Bandırmaspor

2 Şubat 2022 yılında A. Keçiörengücü

29 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Arb Manaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arb Manaj şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Arb Manaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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