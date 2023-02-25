Arb Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arb Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arb Shala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arb Shala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arb Shala 23 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arb Shala Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Arb Shala'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arb Shala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arb Shala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arb Shala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arb Shala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında FK Dinamo

Arb Shala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arb Shala şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.