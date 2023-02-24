Arben Mecikukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arben Mecikukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arben Mecikukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arben Mecikukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arben Mecikukic 10 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arben Mecikukic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına - tarihinde katılmıştır. Arben Mecikukic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Arben Mecikukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arben Mecikukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arben Mecikukic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.