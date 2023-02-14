Arbenit Xhemajli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbenit Xhemajli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arbenit Xhemajli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arbenit Xhemajli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Arbenit Xhemajli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbenit Xhemajli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arbenit Xhemajli

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arbenit Xhemajli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arbenit Xhemajli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arbenit Xhemajli 23 Nisan 1998 tarihinde Brugg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arbenit Xhemajli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Arbenit Xhemajli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Arbenit Xhemajli'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arbenit Xhemajli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arbenit_xhemajli/

Arbenit Xhemajliboyu ve yaşı kaç

Arbenit Xhemajli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arbenit Xhemajli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Arbenit Xhemajli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arbenit Xhemajli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2017 yılında Neuchâtel Xamax

4 Eylül 2020 yılında Sunderland

5 Ağu 2022 yılında FC Vaduz

Arbenit Xhemajli kimdir

Arbenit Xhemajli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arbenit Xhemajli şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Zürich

Arbenit Xhemajli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arbenit Xhemajli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dany Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dany Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Sasere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Sasere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Sasere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Sasere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?