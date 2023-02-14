Arbenit Xhemajli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbenit Xhemajli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arbenit Xhemajli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arbenit Xhemajli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arbenit Xhemajli 23 Nisan 1998 tarihinde Brugg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arbenit Xhemajli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Arbenit Xhemajli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Arbenit Xhemajli'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arbenit Xhemajli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arbenit_xhemajli/

Arbenit Xhemajli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arbenit Xhemajli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arbenit Xhemajli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arbenit Xhemajli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2017 yılında Neuchâtel Xamax

4 Eylül 2020 yılında Sunderland

5 Ağu 2022 yılında FC Vaduz

Arbenit Xhemajli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arbenit Xhemajli şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arbenit Xhemajli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich

Kosova takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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