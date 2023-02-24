Arber Basha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Basha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Basha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Basha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Basha 13 Ocak 1998 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Arbër Basha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Basha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Arber Basha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arber Basha'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arber Basha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Basha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arber Basha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Basha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Akademia U21

13 Ağustos 2017 yılında KF Vllaznia

5 Ocak 2018 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2018 yılında JK Trans Narva

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2019 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

Arber Basha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Basha şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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