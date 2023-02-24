Arber Cyrbja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Cyrbja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Cyrbja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Cyrbja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Cyrbja 18 Eylül 1993 tarihinde Shijak şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Arbër Çyrbja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Cyrbja Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Arber Cyrbja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Arber Cyrbja'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arber Cyrbja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Cyrbja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arber Cyrbja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Cyrbja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2012 yılında KF Teuta

7 Eylül 2014 yılında KF Erzeni

20 Ocak 2015 yılında KF Elbasani

20 Ağustos 2015 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2018 yılında FK Kukësi

31 Temmuz 2019 yılında KF Teuta

14 Eylül 2020 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2021 yılında KF Egnatia

20 Ocak 2022 yılında KF Erzeni

24 Ağustos 2022 yılında KF Teuta

Arber Cyrbja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Cyrbja şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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