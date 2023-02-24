Arber Mehmetllari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Mehmetllari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Mehmetllari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Mehmetllari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Mehmetllari 19 Nisan 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Mehmetllari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arber Mehmetllari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arber Mehmetllari'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arber Mehmetllari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Mehmetllari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arber Mehmetllari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Mehmetllari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2018 yılında Lokomotiva U19

9 Ağustos 2019 yılında NK Rudes

31 Aralık 2019 yılında NK Lokomotiva

31 Ocak 2020 yılında FC Luftëtari

1 Ağustos 2020 yılında NK Lokomotiva

18 Eylül 2020 yılında FK Bylis

31 Mayıs 2021 yılında NK Lokomotiva

31 Ocak 2022 yılında FK Dinamo

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

1 Şubat 2023 yılında KF Laçi

Arber Mehmetllari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Mehmetllari şuan KF Laçi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Arber Mehmetllari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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