Arber Pira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Pira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Pira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Pira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Pira 9 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Pira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arber Pira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arber Pira'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arber Pira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Pira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arber Pira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Pira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Trepca 89

5 Ağustos 2020 yılında KF Arbëria

1 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

Arber Pira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Pira şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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