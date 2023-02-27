Arber Potoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Potoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Potoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Potoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Potoku 19 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Potoku Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Arber Potoku'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arber Potoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Potoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arber Potoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Potoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında FC Ballkani

1 Temmuz 2019 yılında KF Feronikeli

1 Ağustos 2019 yılında FC Ballkani

Arber Potoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Potoku şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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