Arber Prekazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Prekazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Prekazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Prekazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Prekazi 11 Ekim 1989 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Prekazi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arber Prekazi'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arber Prekazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Prekazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arber Prekazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Prekazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Besa

14 Temmuz 2017 yılında KF Feronikeli

2 Ocak 2020 yılında FC Ballkani

10 Ağustos 2020 yılında SC Gjilani

31 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

13 Temmuz 2021 yılında SC Gjilani

Arber Prekazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Prekazi şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.