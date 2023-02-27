Arber Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arber Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arber Shala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arber Shala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arber Shala 23 Aralık 1991 tarihinde Zaqishtë, Rahovec şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arber Shala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNICAL FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Arber Shala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arber Shala'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arber Shala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arber Shala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arber Shala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arber Shala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KF Hajvalia

1 Ocak 2015 yılında SC Gjilani

23 Ağustos 2016 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2018 yılında FC Drita

8 Ocak 2019 yılında FC Kamza

30 Haziran 2019 yılında FC Drita

27 Temmuz 2019 yılında KF Liria

13 Ocak 2020 yılında KF Dukagjini

18 Ağustos 2020 yılında Renova

29 Ocak 2021 yılında FC Ballkani

1 Temmuz 2021 yılında KF Dukagjini

Arber Shala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arber Shala şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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